Спорт 07 марта 2024, 16:18 Российские гимнасты отказались участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом Президент ФСГР Титов: гимнасты из РФ не будут выступать на Олимпиаде в Париже РИА «Новости»

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Российские гимнасты решили отказаться от участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом РИА «Новости» заявил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Он отметил, что российские спортсмены хотят выступать от своей страны, а не под нейтральным флагом.

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«В отборе к Олимпийским играм мы не будем принимать участие, потому что никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус», — указал Титов.

Глава ФСГР назвал выбор гимнастов осознанным и добавил, что они не будут принимать участие в турнире в Баку и в последующих Кубках мира.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала об отличиях гимнастических залов в США и России. По ее словам, у российских спортсменов условия лучше.