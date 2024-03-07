07 марта 2024, 16:18
Российские гимнасты отказались участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом
Президент ФСГР Титов: гимнасты из РФ не будут выступать на Олимпиаде в Париже
Российские гимнасты решили отказаться от участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом РИА «Новости» заявил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
Он отметил, что российские спортсмены хотят выступать от своей страны, а не под нейтральным флагом.
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«В отборе к Олимпийским играм мы не будем принимать участие, потому что никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус», — указал Титов.
Глава ФСГР назвал выбор гимнастов осознанным и добавил, что они не будут принимать участие в турнире в Баку и в последующих Кубках мира.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала об отличиях гимнастических залов в США и России. По ее словам, у российских спортсменов условия лучше.
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Олимпийские игры в Париже — 2024
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