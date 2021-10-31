Российские гимнастки завоевали золото и серебро в последний день чемпионата мира

Золотые и серебряные медали завоевала сборная России по художественной гимнастике в последний день чемпионата мира, который завершился в Китакюсю. В последний день спортсменки выступили с групповыми упражнениями. Об этом сообщило РИА «Новости».

Золото в копилку сборной принесли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева за выступление с пятью мячами. Судьи оценили их упражнения в 46 баллов. Второе место досталось гимнасткам из Италии — 45,6 балла. Бронзу получили гимнастки из Японии, завоевавшие 44,5 балла.

В групповом выступлении с тремя обручами и двумя парами булав российские гимнастки оказались вторыми с результатом 40,95 балла. Победу одержали спортсменки из Италии, чье выступление жюри оценило в 42,275 балла. Бронза досталась сборной Японии, завоевавшей 40,9 балла.

Сборная России стала лидером чемпионата мира по количеству медалей. На счету гимнасток семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды. На втором месте расположились итальянки с одной золотой, тремя серебряным и одной бронзовой медалью. Третье место досталось спортсменкам из Белоруссии. На их счету одно золото, два серебра и четыре бронзы.

На завершившемся чемпионате мира российская гимнастка Дина Аверина после победы в индивидуальном многоборье установила новый рекорд. Она стала 18-кратной чемпионкой мира, обогнав по количеству золотых наград Евгению Канаеву.