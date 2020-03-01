Российские гимнастки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при

В многоборье на этапе серии Гран-при по художественной гимнастике золотую медаль выиграла российская гимнастка Арина Аверина. Второе и третье места заняли Лала Крамаренко и Екатерина Селезнева.

Соревнования проходят в эстонском Тарту, сообщил ТАСС. Аверина за четыре упражнения набрала 97,35 балла, Крамаренко- 94,85, Селезнева — 90,2. Четвертое и пятое места также достались российским гимнасткам Дарье Трубниковой и Марии Победушкиной.

Этап Гран-при завершится 1 марта. Тринадцатикратная чемпионка мира Дина Аверина пропустила соревнования из-за травмы.

На чемпионате мира по художественной гимнастике, который прошел в Баку, сборная России заняла первое место в медальном зачете. Спортсменки завоевали 13 медалей, из них восемь золотых.