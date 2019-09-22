Российские гимнастки выиграли 8 из 9 золотых медалей ЧМ в Баку

Россиянки заняли первое место в медальном зачете. Всего спортсменки завоевали 13 медалей, из которых восемь золотых, две серебряные и три бронзовые.

Подмосковная гимнастка поделилась эмоциями от золотых медалей ЧМ Подробнее

Сразу за сборной России идут гимнастки из Японии. Они получили одно золото и серебро. Тройку лидеров замкнула команда Израиля с четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

Золото и бронзу России принесли Дина Аверина и Екатерина Селезнева в индивидуальном многоборье. Арина и Дина Аверины одержали победу в командном турнире. Лучшими в групповом многоборье стали Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Евгения Леванова и Анжелика Стубайло. Серебряную медаль заработала Арина Аверина.

Чемпионат мира по художественной гимнастике 2019 года стартовал в азербайджанском Баку 16 сентября и завершился 22 числа.