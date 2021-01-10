Российские гандболисты не услышат гимн на чемпионате мира

Российский гимн на мужском чемпионате мира по гандболу заменят музыкальной композицией. Решение согласовал Олимпийский комитет России (ОКР) с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Мы надеемся, что до 12 января получим от Олимпийского комитета России решение о том, какая мелодия будет взята за основу», — привел ТАСС слова генерального директора Федерации гандбола России (ФГР) Льва Воронина.

Гендиректор подчеркнул, что российские спортсмены должны выступать на соревнованиях по всем олимпийским видам спорта под композицию, используемую на Играх. Ранее глава ОКР Станислав Поздняков отметил, что россияне могут выступать вместо гимна под композицию, которая будет прямо или косвенно связана со страной.

Чемпионат мира по гандболу пройдет с 13 по 31 января в Египте. Сборная России выступит под названием «Команда Федерации гандбола России» и белым флагом ФГР. Без российской символики спортсмены вынуждены присутствовать на соревнованиях из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ограничения касаются Олимпийских игр и чемпионатов мира. Санкции будут действовать до 16 декабря 2022 года.