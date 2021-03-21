Российские гандболистки получили путевку на Олимпиаду

Российская женская сборная по гандболу обыграла соперниц из Казахстана в квалифицированном турнире. Эту победа принесла спортсменкам путевку на Олимпийские игры в Токио.

Встреча женской сборной России с гандболистками из Казахстана проходила в Венгрии. Матч завершился со счетом 33:26. В другой игре второй отборочной группы венгерские спортсменки обыграли сборную Сербии со счетом 31:23. Теперь россиянкам предстоит 21 марта сыграть против гандболисток из Венгрии, сообщил RT.

Ранее российской сборной удалось обыграть команду Сербии. Гандболистки гарантировали себе как минимум второе место в группе и путевку на Олимпиаду в Токио. Сейчас сборная России является действующим олимпийским чемпионом.

Олимпиада в Токио будет проходить с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были проводиться в 2020 году, но их перенесли из-за ситуации с распространением коронавируса. Организаторы Игр 20 марта объявили, что состязания будут проходить без иностранных болельщиков. Решение объяснили необходимостью обеспечения безопасности.