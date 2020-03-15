Российские футболисты завершили матч досрочно из-за драки

После фола игрока «Крыльев» на 77-й минуте на поле завязалась потасовка. В результате рефери удалил четырех самарских футболистов, а также их тренера и одного игрока «Тамбова».

По данным «Крыльев Советов», игрок команды Александр Евинов получил гематому. Его направили на обследование с подозрением на сотрясение мозга. В подтрибунном помещении он получил удар от игрока «Тамбова» Валико Кобахидзе.

На 82-й минуте при счете 1:1 судья окончательно остановил игру и засчитал «Крыльям» техническое поражение.

При этом правила позволяют доиграть матч семи футболистам, автоматическая остановка происходит, когда в одной из команд остается меньшее число игроков.