Российские футболисты завершили матч досрочно из-за драки
Судья прервал встречу молодежных команд «Тамбова» и «Крыльев Советов» после удаления с поля пяти футболистов. Самарцам засчитали техническое поражение 0:1, сообщили пресс-службы обеихкоманд.
После фола игрока «Крыльев» на 77-й минуте на поле завязалась потасовка. В результате рефери удалил четырех самарских футболистов, а также их тренера и одного игрока «Тамбова».
По данным «Крыльев Советов», игрок команды Александр Евинов получил гематому. Его направили на обследование с подозрением на сотрясение мозга. В подтрибунном помещении он получил удар от игрока «Тамбова» Валико Кобахидзе.
На 82-й минуте при счете 1:1 судья окончательно остановил игру и засчитал «Крыльям» техническое поражение.
При этом правила позволяют доиграть матч семи футболистам, автоматическая остановка происходит, когда в одной из команд остается меньшее число игроков.