facebook_pixel
    22 июля 2020, 20:15

    Российские футболисты устроили драку прямо на поле. Видео

    Александра Каширина

    Валерий Кичин из красноярского футбольного клуба «Енисей» напал на игрока «СКА-Хабаровск». На случай обратил внимание спортивный журналист Василий Конов.

    Матч прошел в рамках второго этапа сборов в Крымске, Краснодарский край.

    Игрок красноярского клуба сделал передачу, после чего его задел футболист из команды соперника. Кичин рассердился и ударил игрока по голове, после чего завязалась драка.

    Другие футболисты с криками «Вы что творите?» их тут же разняли, хотя неудачно столкнувшимся спортсменам явно хотелось продолжить выяснение отношений.

    Сам матч пока продолжается, во втором тайме «Енисей» ведет со счетом 1:0.

    Ранее в одном из магазинов Краснодара из-за шоколадных яиц подрались продавщица и покупательница. Последняя вместе с подругой пыталась выкрасть из магазина несколько шоколадных яиц. Инцидент попал на видео, которое выложили на YouTube.

    Новости SMI.FM