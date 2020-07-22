Российские футболисты устроили драку прямо на поле. Видео

Матч прошел в рамках второго этапа сборов в Крымске, Краснодарский край.

Игрок красноярского клуба сделал передачу, после чего его задел футболист из команды соперника. Кичин рассердился и ударил игрока по голове, после чего завязалась драка.

Другие футболисты с криками «Вы что творите?» их тут же разняли, хотя неудачно столкнувшимся спортсменам явно хотелось продолжить выяснение отношений.

Сам матч пока продолжается, во втором тайме «Енисей» ведет со счетом 1:0.

Ранее в одном из магазинов Краснодара из-за шоколадных яиц подрались продавщица и покупательница. Последняя вместе с подругой пыталась выкрасть из магазина несколько шоколадных яиц. Инцидент попал на видео, которое выложили на YouTube.