Российские футболисты устроили драку прямо на поле. Видео
Валерий Кичин из красноярского футбольного клуба «Енисей» напал на игрока «СКА-Хабаровск». На случай обратил внимание спортивный журналист Василий Конов.
Матч прошел в рамках второго этапа сборов в Крымске, Краснодарский край.
Игрок красноярского клуба сделал передачу, после чего его задел футболист из команды соперника. Кичин рассердился и ударил игрока по голове, после чего завязалась драка.
Другие футболисты с криками «Вы что творите?» их тут же разняли, хотя неудачно столкнувшимся спортсменам явно хотелось продолжить выяснение отношений.
Сам матч пока продолжается, во втором тайме «Енисей» ведет со счетом 1:0.
Ранее в одном из магазинов Краснодара из-за шоколадных яиц подрались продавщица и покупательница. Последняя вместе с подругой пыталась выкрасть из магазина несколько шоколадных яиц. Инцидент попал на видео, которое выложили на YouTube.