Сборная России победила в матче со Словенией во многом благодаря мотивации болельщиков. Однако команда не смогла бы сыграть лучше, она выложилась по полной программе. Об этом «360» рассказал советский и российский футболист, полузащитник Александр Мостовой.

Он отметил, что еще до матча предсказал такой счет, с победой российских футболистов в один мяч. Он аргументировал свою догадку тем, что невнятная игра с Мальтой, в которой Россия победила со счетом 3 — 0, ничего не решала.

«Словенцы нас немножко удивили тем, что они выиграли у хорватов, и многие хотели увидеть, что это за команда — и сегодня мы увидели. Довольно крепкая команда, есть одна звезда — Иличич. Ему бы еще в помощники одного-двух футболистов такого же уровня, было бы немножко по-другому», — уверен собеседник.

Мостовой отметил, что команды давно не играли на стадионах с болельщиками — из-за пандемии коронавируса зрителей практически не было.

«Мы должны были быть более мотивированными, поэтому в первом тайме мы как-то за счет болельщиков держались, какие-то моменты создавали — не много, но все равно», — сказал он.

Футболист также добавил, что Артем Дзюба показал, на что способен, когда в хорошей форме. Мостовой отметил, что многие удивлялись решению призвать Артема в команду, сомневались, будет ли он капитаном. По словам собеседника, такие вопросы задавали только те, кто никогда не играл в футбол.

Мостовой также подчеркнул, что Словения сейчас была прямым конкурентом России, и спортсмены смогли ее победить. Он уверен — что команда сыграла в полную силу, и не смогла бы сыграть лучше

«Мы видели, что последние 15-20 минут мы полностью думали как отбиваться, думали об обороне. И многие задают вопрос, почему мы так сдали назад. Замены: получил травму Головин, Дзюбу заменили, подустал. Подумали, что уже игра сделана, и думали, как лучше защищаться — а защищаться всегда легче, чем атаковать», — отметил он.

Сборная России победила Словению в матче квалификации к чемпионату мира 2022 года со счетом 2 — 1. Оба мяча в ворота противника забил капитан российской сборной Артем Дзюба.