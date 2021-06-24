Сборная России по футболу покинула чемпионат Европы так скоро не по одной какой-то причине. В частности, ей не хватило «инстинкта убийцы». Таким мнением поделился защитник команды Федор Кудряшов, который не смог присоединиться к соревнованиям из-за травмы.

«Тут не может быть объективного ответа, тут может каждый высказывать только свое мнение. Потому что невозможно найти одну единственную причину», — слова футболиста привел сайт kp.ru.

По мнению Кудряшова, самая главная проблема — спортсмены не показали свой максимум. Игроки были хорошо готовы физически и тактически, но ментально — нет. Каждый по отдельности не продемонстрировал свой максимум, поэтому в целом сборная точно ничего не показала.

У отечественных спортсменов нет «инстинкта убийцы», считает футболист. В психологии убийцы хищники при возможности лишают свою жертву жизни. В футболе действует такое же правило, уверен Кудряшов. Или «убиваешь» ты, или «убивают» тебя, отметил он.

Кудряшов рассказал, что перед турниром тренер Станислав Черчесов поставил высокую цель — дойти до матчей в Лондоне. Однако чемпионат очень быстро закончился для сборной России. По этой причине Черчесов, как и все спортсмены, расстроился, допустил футболист.