Российские футболисты дружно подрались на поле: видео
«Молодежки» грозненского «Ахмата» и тульского «Арсенала» встретились в столице Чечни на 14-м туре первенства страны. На 39-й минуте, когда счет был 2:1 в пользу гостей, началась потасовка. Драться начали игроки обеих команд, а разнимать их выбежали товарищи со скамьи запасных и тренеры. Вот так выглядела стычка:
Из-за драки арбитры выдали сразу три красных карточки: двум игрокам «Ахмата» Таймазу Хизриеву и Мурсалину Денилханову и футболиста «Арсенала»Никиту Мельникову. Встреча закончилась победой «Арсенала» со счетом 3:1.
После игры «Ахмат» занял в турнирной таблице первенства девятое место — у него 18 очков за 14 матчей. А вот «Арсенал» находится на четвертой строчке с 25 очками после такого же числа встреч.
Футбольные страсти порой кипят и за пределами спортивных арен. Так, минувшей весной два болельщика нашли друг друга в московском трамвае. Фанаты команд-соперниц крыли друг друга таким отборным и многоэтажным матом, что другие пассажиры решили: началась драка.