Российские футболисты дружно подрались на поле: видео

Игроки «Ахмата» и «Арсенала» подрались на молодежном первенстве России по футболу. Они столкнулись в конце первого тайма. Причем, судя по видео, помахать кулаками команды вышли в полном составе — подключились даже запасные.

«Молодежки» грозненского «Ахмата» и тульского «Арсенала» встретились в столице Чечни на 14-м туре первенства страны. На 39-й минуте, когда счет был 2:1 в пользу гостей, началась потасовка. Драться начали игроки обеих команд, а разнимать их выбежали товарищи со скамьи запасных и тренеры. Вот так выглядела стычка:

Из-за драки арбитры выдали сразу три красных карточки: двум игрокам «Ахмата» Таймазу Хизриеву и Мурсалину Денилханову и футболиста «Арсенала»Никиту Мельникову. Встреча закончилась победой «Арсенала» со счетом 3:1.

После игры «Ахмат» занял в турнирной таблице первенства девятое место — у него 18 очков за 14 матчей. А вот «Арсенал» находится на четвертой строчке с 25 очками после такого же числа встреч.

Футбольные страсти порой кипят и за пределами спортивных арен. Так, минувшей весной два болельщика нашли друг друга в московском трамвае. Фанаты команд-соперниц крыли друг друга таким отборным и многоэтажным матом, что другие пассажиры решили: началась драка.