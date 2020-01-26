Российские фигуристы выиграли все золото чемпионата Европы впервые с 2006 года

Чемпионат Европы в этом году стал для российских фигуристов не просто победой, а настоящим триумфом. Нашими спортсменами по праву можно гордиться. Они взяли абсолютно все золото соревнований и даже поставили мировые рекорды. Последнюю медаль, но не по значимости, получила Алена Косторная.

По итогам короткой программы в активе Косторной было 84,92 балла. После произвольной программы общая сумма баллов россиянки составила 240,81 балла. В итоге она получила золотую медаль и завоевала получила титул чемпионки Европы.

Первым победителем чемпионата стал российский фигурист Дмитрий Алиев. 23 января он показал свою произвольную программу и заработал 184,44 балла, а в сумме с результатами короткой программы — 272,89. Алиев стал первым россиянином, которому за последние семь лет удалось выиграть ЧЕ в мужском одиночном катании.

«Безумно рад! Внутри меня фейерверк! Душа плачет от счастья. Это великий день для меня, победа над собой. Самый счастливый день в моей карьере!». — поделился Алиев с «Чемпионатом».

Затем золото получили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. При этом они не просто выиграли, а установили новый мировой рекорд. Пара набрала в короткой программе 82,34 балла. Предыдущий рекорд был 81,27 балла, его поставили китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун на этапе Гран-при в японском Саппоро.

25 числа чемпионами Европы в танцах на льду стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Золото им принесли 220,42 балла. Паре удалось обойти французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, которые поднимались на первую ступень пьедестала пять раз подряд до 2019 года.

Чемпионат Европы 2020-года начался в австрийском Граце 22 января. 26 числа пройдут показательные выступления, после которых чемпионат будет считаться закрытым.

Полный комплект золотых медалей Россия собрала впервые с 2006 года. 14 лет назад лучшими были Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин и Татьяна Навка — Роман Костомаров.