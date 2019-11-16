Российские фигуристы взяли все медали московского этапа Гран-при

Медведева выиграла короткую программу Гран-при в Москве Подробнее

Самарин занял первое место. Он был лидером соревнований после короткой программы, а в произвольной набрал 171,64 балла и с итоговым результатом 264,45 балла взял золото.

На втором месте оказался фигурист Дмитрий Алиев. Он набрал 259,88 балла. Бронза также досталась спортсмену из России.

Медаль за третье место с суммарным показателем 252,87 балла получил Макар Игнатов.

Самарин и Алиев отобрались в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине. Золотому медалисту Самарину 21 год. Фигурным катанием он начал заниматься с четырех лет.

На своем первом взрослом этапе Гран-при в Канаде Самарин завоевал бронзовую медаль. В январе 2019 года спортсмен выступил на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в Минске. По результатам соревнований он занял второе место. Тренируется фигурист у Светланы Соколовской.