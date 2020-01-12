Российские фигуристы выиграли золото юношеских Олимпийских игр

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золотую медаль на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Паре удалось заработать 199,21 балла.

Панфилова и Рылов стали лидерами после короткой программы, а 12 января откатали произвольную, набрав 127,47 балла. В сумме спортсмены заработали 199,21 балла, что позволило им получить золото Олимпийских игр в Лозанне.

«Рады, что получилось прокатать здесь два раза без серьезных ошибок. Спасибо всем за поддержку, особенно моей маме, которая находилась на трибуне. Если вдруг доведется выступить на чемпионате Европы, это будет огромный опыт. А пока мы очень рады этой золотой медали», — приводит РИА «Новости» слова Панфиловой.

Вторую строчку пьедестала завоевали также российские фигуристы. Обладателями серебра стали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов. Пара получила 175,42 балла. На третьем месте оказались спортсмены из Грузии — Алина Бутаева и Лука Берулава (157,29 балла).

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов являются серебряными призерами чемпионата мира 2019 года среди юниоров. Также в 2019-м они стали финалистами юниорского Гран-при.

Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 стартовали в швейцарской Лозанне 9 января и продлятся до 22 числа, написала «Газета.ru». Сейчас в активе у россиян три золотых медали и одна серебряная.