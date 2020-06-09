Российские фигуристы вернулись к тренировкам на льду

По данным издания, фигуристам придется соблюдать определенные требования: до и после тренировок обрабатывать руки антисептиком, держать дистанцию на льду, в раздевалках и столовых. Вся работа будет идти строго по индивидуальной программе.

«Мы потихонечку вливаемся в новый сезон, занимались по 30 минут, теперь по 45, и уже нагрузка стала увеличиваться», — поделилась Дарья Бусыгина.

В свою очередь Мадина Асророва выразила надежду, что скоро всей команде в полном составе удастся выйти на лед и поработать над новыми целями.

«На льду обычно должны находиться 18-20 человек, сейчас максимум на льду находиться могут только двое. Но все понимают, фигуристы, тренеры, что это необходимые меры», — обратила внимание директор команды Ольга Московская.