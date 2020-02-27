Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт ушли из спорта

Российские фигуристы, серебряные призеры Игр 2018 года Наталья Забияко и Александр Энберт объявили о завершении карьеры. Поводом стало состояние здоровья Александра.

«Сегодня мы завершаем нашу спортивную карьеру. С улыбкой на лице и грустью в глазах. Я счастлив, что это случилось, и мне жаль, что это закончилось», — написал Энберт в Instagram.

О своем решении пара также объявила во время ледового шоу «Путь к победе» в Москве, сообщило РИА «Новости».

Спортсмены поблагодарили своих тренеров и болельщиков. Забияко назвала Энберта «лучшим партнером во Вселенной».

«Как бы нам ни хотелось радовать своими выступлениями, жизненные обстоятельства складываются немного иначе. Но, может, оно к лучшему», — сказала фигуристка.

В октябре 2019 года пара объявила о приостановке выступлений — Энберт не мог тренироваться из-за повышенного пульса.

Забияко и Энберт начали совместную работу в 2015 году. Фигуристы выиграли серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, а в 2019 году заняли третье место на чемпионате мира.

Наталье Забияко 25 лет, Александру Энберту — 30.