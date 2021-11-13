Российские фигуристы Мишина и Галлямов взяли золото в парном катании на этапе Гран-при в Токио

Фигуристы из России Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми в соревнованиях пар на этапе Гран-при в Токио. Спортсмены набрали 227,28 балла.

Ранее выступление Мишиной и Галлямова в произвольной программе судьи оценили в 148,88 балла.

Серебро у еще одной пары из России — Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. По итогам выступлений в двух программах они завоевали 213,27 балла. На третьей ступени пьедестала почета оказались хозяева турнира Рику Миура и Рюити Кихара. Их суммарная оценка — 209,42 балла.

Мишина и Галлямов выступают вместе с 2017 года. Два года назад они выиграли чемпионат мира среди юниоров. В прошлом году фигуристы стали чемпионами мира во взрослых соревнованиях.