Российские фигуристки стали лидерами на этапе юниорского Гран-При

Фигуристки из России занимают первые четыре места по количеству баллов после исполнения короткой программы на соревнованиях юниорской серии Гран-При в Словакии. Как сообщил ТАСС, на первое место вырвалась Софья Муравьева, которая получила за свое выступление 75,52 балла.

Второе место досталось спортсменке Веронике Жилиной. Судьи оценили ее короткую программу в 71,57 балла. Третье место получила россиянка Аделия Петросян с результатом 69,30 балла. Замкнула четверку Мария Захарова, которая получила за свой прокат 69,04 балла. С произвольной программой на лед девушки выйдут 4 сентября.

Повторить успех российских фигуристок в мужчины не смогли. По итогам короткой программы лидирует американский спортсмен Уильям Аннис с результатом 76,21 балл. Следующие три места достались россиянам.

Вторым после короткой программы идет Илья Яблоков, получивший 73,25 балла. На третьем месте расположился Кирилл Сарновский. Его выступление оценили на 71,48 балла. Четвертое место досталось Андрею Анисимову с результатом 71,12 балла.

В выступлениях пар россияне снова стали лидерами. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев заработали 60,64 балла за короткое выступление. Вторыми идут Ксения Ахантьева и Валерий Колесов с результатом 58,20 балла. Третье место досталось паре из Грузии Карине Сафиной и Луке Берулаве. После своего проката они получили 57,64 балла. Четвертая строчка снова досталась российской паре Полине Костюкович и Алексею Брюханову, получившим 56,37 балла.

Этап соревнований в Словакии завершится в воскресенье, 5 сентября.