Российские фигуристки заняли весь пьедестал на международном турнире в Венгрии

Российские фигуристки Майя Хромых, Анна Щербакова и Софья Самодурова взяли золотую, серебряную и бронзовую медали на международном турнире Budapest Trophy в Венгрии.

Золото завоевала Майя Хромых. За короткую и произвольную программы в сумме спортсменка получила 224,91 балла. Второе место заняла Анна Щербакова с результатом 222,73 балла. Бронзу завоевала Софья Самодурова — ее результата 190,91 балла, отметило РИА «Новости».

Отмечается, что Щербакова не смогла выиграть впервые с января 2020 года, тогда на чемпионате Европы фигуристка уступила Алене Косторной.

Майя Хромых является серебряным призером финала Кубка России 2021 года. Спортсменке всего 15 лет. Анне Щербаковой 17 лет, она — победительница мирового первенства (2021), а также серебряный призер чемпионата Европы (2020) и серебряный призер финала Гран-при (2019). Кроме того, спортсменка является трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

19-летняя Софья Самодуровой — чемпионка Европы (2019). Анна Щербакова и Майя Хромых тренируются в группе Этери Тутберидзе, Софья Самодурова является подопечной Алексея Мишина.