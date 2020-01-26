Российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал чемпионата Европы

Российский фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова взяли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Алена Косторная завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночниц. Фигуристка лидировала после короткой программы, а за произвольный прокат набрала 155,89 балла. В сумме у россиянки набралось 240,81 балла.

Россиянка Анна Щербакова набрала суммарно 237,76 балла и взяла серебряную медаль чемпионата Европы. Тройку призеров замкнула еще одна российская фигуристка Александра Трусова. За свои выступления она набрала 225,34 балла.

Чемпионат Европы в этом году стал для российских фигуристов не просто победой, а триумфом. Наши спортсмены взяли абсолютно все золото соревнований и даже поставили мировые рекорды.

Чемпионат Европы 2020 года начался в австрийском Граце 22 января.