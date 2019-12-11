Российские фехтовальщики вряд ли примкнут к бойкоту Олимпиады

Российские боксеры отказались выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2020 Подробнее

Ранее Федерация бокса России заявила о бойкоте Олимпиады 2020 года в Токио из-за запрета на российские флаг и гимн. Также они собираются обратиться в суд для получения права выступать под национальным флагом.

Светлана Бойко рассказала, что спортсмены сборной России по фехтованию на рапирах подобных действий не планируют.

«Еще нашей федерацией не принято решение и официально оно не опубликовано. Я думаю, что такого, наверное, категоричного решения не будет. Потому что есть труд спортсмена. И то, что кто-то там решил, что не нужно ехать под флагом, я считаю, это ненормально. Наши спортсмены, я думаю, что поедут. Дай Бог, чтобы их допустили», — рассказала спортсменка.

Она выразила уверенность, что ждать от российских спортсменов массового бойкота Олимпийских игр не стоит.

«Я думаю, что не будет полного бойкота Олимпиады. Если только это не будет принято на государственном уровне. Думаю, что все равно спортсмены поедут и, несмотря на отсутствие флага, на отсутствие гимна, болельщики все равно будут болеть. И весь мир будет знать, что это российский спортсмен и что медаль завоевана российским спортсменом», — объяснила Бойко.