14 мая 2023, 22:13
Российские дзюдоисты выиграли две медали на чемпионате мира в Дохе
Дзюдоисты из России завоевали золото и серебро на чемпионате мира в Дохе
Спортсмены сборной России по дзюдо стали обладателями золотой и серебряной медалей на чемпионате мира по дзюдо в личных соревнованиях. Турнир проходил в Дохе.
Арман Адамян завоевал титул чемпиона мира в весовой категории до 100 килограммов. В финале россиянин одолел спортсмена Лукаша Крпалека из Чехии. Инал Тасоев завоевал серебряную награду в категории свыше 100 килограммов. В финальной схватке ему не удалось победить трехкратного олимпийского чемпиона из Франции Тедди Ринера.
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Чемпионат мира по дзюдо проходит сейчас в Дохе. На нем российские спортсмены выступили в нейтральном статусе и без национальной символики.
Европейский союз дзюдо ранее объявил о решении допустить до соревнований под своей эгидой спортсменов из России и Белоруссии.
В конце апреля исполком Международной федерации дзюдо также разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на своих соревнованиях в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями со стороны Международного олимпийского комитета.
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Международный олимпийский комитет
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