Российские депутаты предложили бойкотировать Олимпийские игры 2020 года

Депутат заявил, что российские спортсмены должны отказаться ехать на Олимпиаду под белым флагом. Он предложил организовывать «свои соревнования», а также создать условия для того, чтобы эти четыре года не пропали даром для российских олимпийских спортсменов.

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При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что личное мнение депутата может не соотноситься с официальной позицией России по этому вопросу.

В понедельник 9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агенства (WADA) запретил российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях на четыре года. К ним допустят только чистых спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом.

Помимо этого WADA признало РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.