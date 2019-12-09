  • Российские депутаты предложили бойкотировать Олимпийские игры 2020 года

    09 декабря 2019, 23:14

    Александра Каширина

    В Госдуме предложили бойкотировать Олимпийские игры 2020 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера Государственной думы Петра Толстого.
    Российские депутаты предложили бойкотировать Олимпийские игры 2020 года

    Депутат заявил, что российские спортсмены должны отказаться ехать на Олимпиаду под белым флагом. Он предложил организовывать «свои соревнования», а также создать условия для того, чтобы эти четыре года не пропали даром для российских олимпийских спортсменов.

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    При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что личное мнение депутата может не соотноситься с официальной позицией России по этому вопросу.

    В понедельник 9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агенства (WADA) запретил российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях на четыре года. К ним допустят только чистых спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом.

    Помимо этого WADA признало РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.