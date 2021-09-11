Российские чемпионы и призеры Олимпиады получат автомобили BMW X5 и X3

Российские спортсмены, завоевавшие золотые медали на Олимпийских играх в Токио, получат автомобили BMW X5. Серебряным и бронзовым призерам подарят по BMW X3. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев, написало РИА «Новости».

Олимпийцам вручат автомобили в различных комплектациях, в зависимости от количества завоеванных медалей. Катушев отметил, что среди спортсменов есть дважды золотые чемпионы, есть дважды серебряные, есть и такие, у кого и серебро, и бронза.

«У нас 129 призеров, соответственно, 129 автомобилей», — отметил глава фонда.

Чемпионам Олимпиады вручат BMW X5 различных комплектаций. Серебряные призеры получат BMW X3. По словам Катушева, это очень мощные, практически гоночные машины. Обладатели бронзовых медалей тоже получат X3, но с менее мощным мотором.

В Кремле между тем проходит церемония награждения российских спортсменов, успешно выступивших на Олимпиаде. Награды атлетам вручает президент РФ Владимир Путин.

Сборная России заняла на Олимпиаде в Токио пятое место в общем медальном зачете.