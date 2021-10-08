Российские болельщики признались, что верят в победу сборной над Словакией

Почти половина российских болельщиков верят в победу нашей сборной в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022, который пройдет сегодня в Казани. Об этом говорят результаты исследования сайта kp.ru.

36,3% опрошенных уверены, что Россия все равно одержит победу, если даже словаки и забьют гол или два. Еще 5,5% считают, что сборная России обыграет Словакию и вообще не пропустит ни одного мяча.

Но не все настроены так оптимистично. 13,6% респондентов считают, что будет ничья, так как сборные примерно равны по силе.

Еще 32,6% считают, что россияне не смогут победить сборную Словакии. А 12% настроены наиболее пессимистично — они считают, что «российская команда проиграет всухую».

В опросе, который провел сайт kp.ru в социальных сетях, приняли участие три тысячи человек.