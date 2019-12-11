Российские боксеры отказались выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2020

«Чистым» российским спортсменам придется выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх в нейтральном статусе по решению WADA. Сборная России по боксу не согласна с такими правилами, поэтому отказалась выступать на играх в Токио без государственного флага.

Генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев сообщил, что спортсмены попросили добиться отмены принятого решения через суды и восстановить право выступать под российским триколором.

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«Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. <…> Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — цитирует Кремлева РИА «Новости».

Россия планирует подать заявку на проведение в 2020 году Кубка мира по боксу и через год — чемпионата Европы. По словам генсека Федерации бокса, стране необходимо достичь соглашения с WADA, чтобы эти соревнования состоялись.

«Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает», — отметил он.

Кремлев также добавил, что нарушение допинговых правил — проблема всего мирового спорта. Обвинять в невыполнении требований нужно не всю страну, а конкретного спортсмена или спортивную федерацию.

Исполнительный комитет WADA 9 декабря запретил России в течение четырех лет участвовать в крупных международных соревнованиях и проводить их на территории страны. К состязаниям будут допускать только «чистых» спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом.