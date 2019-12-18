Российские боксерши захотели драться с мужчинами

В Москве может состояться боксерский поединок между мужчиной и женщиной. Участвовать в таком бою хочет 24-летняя спортсменка-активистка Татьяна Дваждова. Девушка даже выступала на соревнованиях по поддельным документам под мужским именем, написала «Газета.ru».

Боксерша написала у себя в Instagram, что она хочет добиться отмены мужских и женских категорий в боксе. По ее мнению, в этих правилах присутствует ущемление прав представительниц прекрасного пола.

С таким же призывом спортсменка обратились к чиновникам и ее оппонентка Юлия Волкова. Это произошло во время поединка 16 декабря. Девушки отказались драться друг с другом. В итоге бой был сорван.

По сообщениям некоторых изданий, идеей организации такого поединка заинтересовался российский промоутер Владимир Хрюнов. Он уже пригласил Дваждову принять участие в спаррингах.