Российские биатлонисты забрали серебро в смешанной эстафете на ЧЕ. Норвежцы оскандалились

Российская сборная заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону. Соревнования проходят в Белоруссии. Там не обошлось и без скандалов.

Россию представляли Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Они отстали от сборной Украины всего на 32,9 секунды. Победители же преодолели дистанцию за 1 час 11 минут и 32,1 секунды. Обеим командам понадобилось по девять дополнительных выстрелов.

Третье место в смешанной эстафете заняли биатлонисты из Норвегии, уступившие сборной России 1,5 секунды. Но их результаты аннулировали за то, что один из тренеров команды на последнем круге вытолкнул с трассы участника белорусской команды Сергея Бочарникова.

Его действия не попали на камеру, но был свидетель из стана сборной России, который подтвердил версию белорусских спортсменов. Так что белорусы заняли третье место, а норвежцы были дисквалификацированы.