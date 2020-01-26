Российские биатлонисты установили «безмедальный» антирекорд

,Сборная России по биатлону установила антирекорд по числу гонок подряд, в которых спортсмены не завоевали ни одной медали.

Сомнительное достижение принес старт среди женщин, который прошел в воскресенье 26 января на Кубке мира в словенском городе Поклюк. Это были 26-я по счету гонка, в которой российские биатлонисты не вошли в призовую тройку.

«Безмедальная» полоса для наших спортсменов началась 15 декабря прошлого года на втором этапе Кубка мира в австрийском городе Хохфильцен. На следующих четырех этапах в Анси, Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке биатлонисты не смогли взять никаких наград.

Предыдущий антирекорд в 25 гонок без подиума был установлен в 2016 году, напомнил Sports.ru.

Ранее сообщалось, что россияне выиграли 29 медалей и впервые стали победителями юношеской Олимпиады в командном зачете. Игры в Лозанне принесли сборной России 10 золотых медалей, 11 серебряных и восемь бронзовых.