Российские биатлонисты стали вторыми в медальном зачете чемпионата Европы

Российские спортсмены заняли второе место по числу медалей в соревнованиях по биатлону в рамках чемпионата Европы. Турнир прошел в Минске.

Российские биатлонисты завоевали две золотые и две серебряные медали. Первое место получили Евгения Павлова в суперспринте и Матвей Елисеев в спринте. Второе место получила Кристина Резцова в гонке преследования. Кроме того, серебро завоевала команда сборной в смешанной эстафете.

Первое место в медальном зачете заняли спортсмены из Белоруссии. Они завоевали три золотых и одну бронзовую медаль.

1 марта прошла эстафета и по лыжным гонкам в рамках Кубка мира. Соревнования проводились в финском Лахти. Россияне заняли четвертое место — замыкавшая эстафету спортсменка уступила своей сопернице 0,1 секунды. В результате Яна Кирпиченко так сильно расстроилась из-за своего поражения, что упала на снег и расплакалась.