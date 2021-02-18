Российские биатлонисты пришли 11-ми в сингл-миксте на ЧМ

Биатлонисты сборной РФ не вошли в первую десятку по результатам в сингл-миксте на чемпионате мира. В Поклюке они заняли 11-е место, сообщило РИА «Новости».

Золото досталось французам Антонену Гигонне и Жулии Симон, которые пробежали дистанцию с общим временем 36 минут 42,4 секунды и использовали пять дополнительных патронов. Серебряным призером стала сборная Норвегии: Йоханнес Бе и Тириль Экхофф отстали от лидеров всего на 2,8 секунды, израсходовав девять патронов сверху. Третьими оказались шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг — +22,6 секунды и восемь патронов.

Российские спортсмены Эдуард Латыпов и Евгения Павлова отстали от победителей на две минуты и 11,7 секунды. На огневых рубежах они использовали 12 дополнительных патронов. Гонка для РФ стала восьмой, не принесшей медалей, на чемпионате мира.

В Словении россияне из-за решения Спортивного арбитражного суда выступают под названием RBU (Russian Biathlon Union). Они подняли флаг Союза биатлонистов России, а форма спортсменов не содержит российского триколора и герба. В случае победы вместо гимна РФ на церемонии награждения включат гимн Международного союза биатлонистов.