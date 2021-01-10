Российские биатлонисты прервали антирекордную серию и выиграли гонку
Сборная России по биатлону взяла первую медаль на Кубке мира после 43 гонок без наград. Спортсмены финишировали первыми в смешанной эстафете в рамках пятого этапа соревнований. Об этом сообщил «Интерфакс».
В состав команды вошли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. В ходе гонки они допустили семь промахов. На преодоление дистанции им понадобился один час восемь минут и 21,7 секунды.
Второе место досталось сборной Норвегии, которая также допустила семь промахов и в ходе пробега уступила российским спортсменам всего 0,7 секунды.
Бронзу завоевала Франция, чья сборная промахнулась шесть раз и отстала от сборной России на 12,1 секунды.
В последний раз медаль досталась российским биатлонистам 14 февраля прошлого года. Тогда Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира.