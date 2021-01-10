Российские биатлонисты прервали антирекордную серию и выиграли гонку

В состав команды вошли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. В ходе гонки они допустили семь промахов. На преодоление дистанции им понадобился один час восемь минут и 21,7 секунды.

Второе место досталось сборной Норвегии, которая также допустила семь промахов и в ходе пробега уступила российским спортсменам всего 0,7 секунды.

Бронзу завоевала Франция, чья сборная промахнулась шесть раз и отстала от сборной России на 12,1 секунды.

В последний раз медаль досталась российским биатлонистам 14 февраля прошлого года. Тогда Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира.