Российские биатлонисты остались без медалей в 39 гонке подряд

Сборная России установила очередной антирекорд по числу гонок без медалей. На счету 39 стартов без подиума. При этом сезон 2020 года завершился, а всего уже состоялось больше трети этапов.

В последний раз медаль удалось завоевать Александру Логинову. Памятное событие случилось 16 февраля. Спортсмен финишировал третьим в гонке преследования на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

В воскресенье, 20 декабря, прошел женский масс-старт четвертого этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла эту гонку. Она пришла к финишу за 34 минуты 5,4 секунды, допустив один промах. Серебро заработала еще одна норвежская биатлонистка — Тириль Экхофф, отставшая от лидера на 14 секунд. Третье место заняла спортсменка из Италии Доротея Вирер, она уступила победителю 26,9 секунды.

В масс-старт пробилась единственная представительница сборной России — Ирина Казакевич. Она допустила пять промахов и завершила гонку с отставанием от лидера в 2 минуты 52,7 секунды.

В этот же день Логинов прибежал 10-м. На 20-ю строчку попал Матвей Елисеев, следом за ним идет Евгений Гараничев. Эдуард Латыпов финишировал 23-м.

Перед гонкой комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев даже объявил в прямом эфире, что государственный телеканал учредил специальную премию в 100 тысячу рублей, написала «Газета.ru». Денежное вознаграждение пообещали отечественному спортсмену или спортсменке, который первым добежит до финиша на Кубке мира по биатлону.