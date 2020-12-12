Российские биатлонисты обновили антирекорд по числу гонок без медалей подряд

Биатлонисты российской сборной увеличили установленный накануне антирекорд до 31 гонки подряд без наград.

На этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене выиграл гонку преследования француз Кентен Фийон-Майе. Он преодолел дистанцию в 12,5 километра за 32 минуты 38,7 секунды, стартовав вторым. Фийон-Майе поразил на огневых рубежах все 20 мишеней, пишет РБК.

Второе место занял его соотечественник Эмильен Жаклен. Бронза досталась норвежецу Йоханнесу Дале, накануне спортсмен выиграл спринт.

Из россиян лучшим стал Евгений Гараничев. Во время гонки преследования он переместился с 29-го места на 14-е. Гараничев проиграл Фийону-Майе с одним промахом две минуты шесть секунд.

Матвей Елисеев финишировал на 19-й позиции. Лидер российской сборной Александр Логинов занял 21-е место. Эдуард Латыпов стал 24-м, а Антон Бабиков занял 31-е место.

В начале декабря стало известно, что новым главой московской Федерации биатлона стал вице-президент Союза биатлонистов России, судья международной категории Иван Мелихов. В состав президиума федерации также вошли двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева и ее сестра Оксана, глава спортивной школы «Юность Москвы» Алексей Баранов, директор спортивного клуба «Тушино» Сергей Панкин, а также Сергей Масич и Николай Ерастов.