Российские биатлонисты не завоевали медалей в спринте Кубка мира

Российские биатлонисты не смогли получить медали в спринте на этапе Кубка мира в Чехии. Лучшим из спортсменов стал Эдуард Латыпов, финишировавший десятым. Победу в гонке одержал француз Симон Детье.

Французскому спортсмену удалось преодолеть дистанцию за 22 минуты 58 секунд. Второе место занял шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон. Его отставание от лидера составило 2,4 секунды. Третьим финишировал немец Арнд Пайффер, отставший на 4,4 секунды. Все спортсмены ни разу не промахнулись во время соревнований.

Среди россиян лучший результат оказался у Эдуарда Латыпова, который пришел к финишу десятым. Отставание спортсмена от француза составило 37,2 секунды. Во время гонки Лапытов промахнулся один раз. Вторым среди россиян был Карим Халили, финишировавший 16-м. При этом он не допустил ни одного промаха. Замкнул тройку Александр Логинов, приехавший к финишу 23-м. Спортсмен допустил один промах по ходу соревнований.

Мужская сборная России по биатлону 5 марта взяла серебро в эстафете на этапе Кубка мира. Восьмой этап соревнований завершится уже 7 марта.