Российские биатлонисты массово снялись с соревнований после визита допинг-офицеров

Первым об отказе юниоров участвовать в соревнованиях сообщил лыжник Николай Панкратов. Он заявил, что на «Ижевской винтовке» после того, как на допинг-контроль вызвали женщин, снялись все юниорки из Ханты-Мансийского автономного округа, а после того, как на проверку вызвали мужчин, от соревнований отказались молодые биатлонисты из Тюмени.

Соревнования «Ижевская винтовка» прошли с 24 по 27 декабря в Чайковском, где соревновались женщины, и с 25 по 28 декабря — непосредственно в столице Удмуртии, где соревновались мужчины.

Из 69 девушек, вызванных на юниорский спринт, отказались от соревнований 12 человек, еще две сошли с дистанции до финиша. Речь идет о спортсменках из Тюмени, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Мордовии, Красноярского края, Новосибирской, Ленинградской и Московской областей.

Среди юношей из 88 заявленных участников снялся сразу 21 человек: пять спортсменов из Тюмени, по три представителя Санкт-Петербурга, Мордовии, Красноярского края, по два — Московской и Новосибирской областей, по одному — от Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в беседе с ТАСС заявил, что организация выясняет причину массового отказа молодых спортсменов от участия в соревнованиях.

«Обсуждаем эту ситуацию с представителями регионов, у всех были свои причины. В любом случае снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб. Все они доступны для допинг-тестов сейчас и были доступны в Чайковском и Ижевске», — заявил он.

В конце декабря по результатам расследования РУСАДА Союз биатлонистов России отстранил от соревнований на четыре года Викторию Коновалову. Спортсменку поймали на допинге. Срок наказания начался с 15 декабря.