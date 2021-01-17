Российские биатлонистки завоевали золото в эстафете

В воскресенье женская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Арбере. Спортсменки пробежали дистанцию четыре по шесть километров за 1:08:10,4, использовав семь дополнительных патронов.

В соревнованиях участвовали российские биатлонистки Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова. Второе место заняли шведки Ингела Андерссон, Тильда Юханссон, Анна Магнуссон и Элизабет Хегберг — использовали десять дополнительных патронов, бронзу получили немки Франциска Хильдебранд, Штефани Шерер, Ванесса Фогт и Марион Дайгентеш — они использовали шесть дополнительных патронов. 15 января мужская сборная России стала четвертой на шестом этапе Кубка мира по биатлону. В состав команды вошли Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Первое место заняла Франция. Второе — Норвегия, третье — Италия.