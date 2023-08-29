Спорт 29 августа 2023, 17:54 Российские бадминтонисты вернутся в мировой спорт в 2024 году Всемирная федерация бадминтона допустила россиян к международным соревнованиям РИА «Новости»

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Решение об отмене дисквалификации российских и белорусских спортсменов приняла Всемирная федерация бадминтона (BWF). К мировым первенствам атлеты смогут вернуться в нейтральном статусе начиная с 26 февраля 2024 года, сообщили в пресс-службе спортивной организации.

Президент BWF Поуль-Эрик Хейер заявил, что решение о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям станет позитивным шагом для укрепления мира и солидарности.

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Заявки на участие в турнирах ранее отстраненные спортсмены смогут подать уже в сентябре, чтобы успеть пройти все виды проверок, включая антидопинговую.

Международный олимпийский комитет в марте этого года обновил рекомендации в отношении спортсменов из России и Белоруссии. К международным соревнованиям разрешили допускать атлетов только в нейтральном статусе, не поддержавших спецоперацию, а также не связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Президент Олимпийского комитета России Владислав Поздняков назвал требования МОК дискриминацией по национальному признаку и желанием не допустить к соревнованиям ведущих спортсменов.

Как напомнили «Известия», к международным соревнованиям российских спортсменов в нейтральном статусе уже допустили федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса.