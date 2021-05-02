Российские бадминтонисты стали чемпионами Европы

Золото чемпионата Европы по бадминтону в соревнованиях в мужском парном разряде досталось российским спортсменам Владимиру Иванову и Ивану Созонову. Финальная встреча не состоялась из-за положительного теста на коронавирус у одного из соперников. Об этом сообщил ТАСС.

Соревнования проходили в Киеве. За чемпионство Иванов и Созонов должны были бороться с бадминтонистами из Германии Марком Ламсфуссом и Марвином Зейделем. Но встречу отменили после того, как Ламсфусс сдал положительный тест на коронавирус. Германской паре засчитали техническое поражение.

«Мы были готовы бороться в финале, знаем эту пару, имели победы над ними, так что шансы были хорошие», — заявил Владимир Иванов.

Он отметил, что на игре могло все повернуться и по-другому, поэтому ему очень жаль, что встреча не состоялась.

«Выражаем поддержку нашим немецким товарищам по бадминтону, надеемся, что они хорошо перенесут эти испытания», — добавил российский спортсмен.

Для Иванова и Созонова это второе чемпионство Европы. Также в их активе две бронзовые медали европейских первенств, серебряные награды Европейских игр и Универсиады.