Российская велогонщица сломала ребра на треке в Кембридже

Российская велогонщица, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в велотреке Дарья Шмелева досрочно завершила сезон из-за травмы. Она упала на треке в Новой Зеландии на этапе Кубка мира в Кембридже, подтвердил ее тренер Владимир Кирильцев.

«У Даши перелом ребер — если быть точнее, шести ребер и ушиб легкого. Сейчас находится в больнице, ей придется здесь остаться, потому что транспортировать ее пока нельзя. Разумеется, до конца года она не выступит, да тут и осталось не так много», — сказал Кирильцев. Его процитировало РИА «Новости».

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Шмелева может восстановиться за три или четыре недели. В этом уверен президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

«Она пока останется в больнице, мы с ней оставляем врача национальной сборной, будем следить за ситуацией, предварительный диагноз — шесть переломанных ребер. Что касается сроков восстановления, то это не та травма, когда мы говорим, что спортсмен выбыл на полгода, восстановление должно пройти быстро, предварительно, три-четыре недели», — заявил Екимов. Его слова привел ТАСС.

Дарье Шмелевой 25 лет. Она является заслуженным мастером спорта России. В этом году она выиграла чемпионат мира в гите и стала призеркой в других дисциплинах.