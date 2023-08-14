Спорт 14 августа 2023, 07:22 Российская теннисистка уступила в финале турнира WTA Теннисистка Самсонова проиграла Пегуле в финале турнира в Монреале РИА «Новости»

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Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила представительнице США Джессике Пегуле в финальном матче турнира категории WTA 1000, который прошел в Монреале. Встреча продолжалась менее часа.

Спортсменки провели на корте всего 49 минут, россиянка проиграла со счетом 1:6, 0:6. Самсонова участвовала на турнире под 15-м номером посева, а Пегула — под 29-м.

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Россиянка в настоящее время идет на 18-м месте рейтинга WTA, она дошла до финала турнира категории WTA 1000 впервые в профессиональной карьере.

Для Самсоновой финальная игра была вторым матчем за день в связи с тем, что полуфинал перенесли на воскресенье из-за сильного дождя в субботу.

Для 29-летней Пегулы это третья победа на турнире WTA, он является третьей ракеткой мира.