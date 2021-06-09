Российская теннисистка Сизикова подаст жалобу в прокуратуру за клевету

Российская теннисистка Яна Сизикова подаст жалобу в прокуратуру за распространение неверной информации. В начале июня ее задержали в Париже по делу о договорных матчах.

«Яна приняла решение подать в ближайшие дни жалобу в прокурору Нантера (пригород Парижа) на распространение порочащих сведений и клеветнических обвинений», — сообщил ТАСС адвокат спортсменки Фредерик Бело.

Теннисистка, по словам адвоката, пока не решила, останется она во Франции до завершения турнира «Ролан Гаррос» или вернется в Россию.

Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже 3 июня в рамках расследования договорных матчей, но вскоре отпустили. Спортсменку подозревают в умышленном проигрыше на турнире «Ролан Гаррос». Яна Сизикова с американской теннисисткой Мэдисон Бренгл проиграли румынкам Кристине-Андреа Миту и Патриче Марии Циг. Полиция Франции обратила внимание на то, что во время второго сета Сизикова допустила две двойные ошибки. До матча следователи зафиксировали подозрительные ставки на румынскую пару в букмекерских конторах на несколько сотен тысяч евро.

В октябре прошлого года французская полиция начала расследование по обвинениям в «спортивной коррупции» и «групповом мошенничестве».