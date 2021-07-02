Российская теннисистка пожаловалась на клевету в прокуратуру Парижа

Российская теннисистка Яна Сизикова подала жалобу прокурору Парижа из-за распространения клеветнических обвинений против нее. 3 июня ее на сутки задержали по подозрению в спортивной коррупции.

Об этом ТАСС сообщил адвокат теннисистки Фредерик Бело.

«Яна подала жалобу на клеветнические обвинения прокурору Парижа. Этим заявлением мадам Сизикова желает, чтобы ее статус потерпевшей был признан в этом деле. Те, кто начали вести клеветническую кампанию с целью нанести ущерб ее репутации, должны быть найдены и понести наказание», — подчеркнул он.

Адвокат россиянки 4 июня сообщил, что Сизикову задержали по подозрению в спортивной коррупции и мошенничестве в составе организованной группы. Защитник россиянки подчеркнул, что она сразу же опровергла эти обвинения. При этом она подчеркнула, что считает себя жертвой фейка, который распространил итальянский блогер в Сети.

Известно, что спортсменку задержали вечером 3 июня, сразу после матча турнира Roland Garros, который проходит в Париже. Девушку заподозрили в «умышленном проигрыше» в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2020 года. В тот раз она играла в команде с американкой Бренгл против румынок Миту и Циг.

Россиянку продержали в офисе юридической полиции 24 часа. Затем ей вернули паспорт и отпустили, не став брать подписку о невыезде из страны.