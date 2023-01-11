Спорт 11 января 2023, 18:37 Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал квалификации Australian Open

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Российская теннисистка Полина Кудерметова одержала победу над Кэйти Бултер из Великобритании в турнире Australian Open. Об этом сообщило RT.

Матч между российской теннисисткой и ее соперницей продлился чуть более часа. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3.

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В финал квалификации турнира также вышли россиянки Анастасия Тихонова, Диана Шнайдер и Эрика Андреева.

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