Спорт 13 июля 2023, 12:56 Российская теннисистка Мирра Андреева решила получить французское гражданство Tennis World USA: российская теннисистка Андреева решила получить французское гражданство Freepik

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Ходят слухи, что теннисистка Мирра Андреева пытается получить французское гражданство, как недавно это сделала ее соотечественница Варвара Грачева. Об этом написало Tennis World USA, отметив, что Андреева живет и тренируется во Франции.

«Для подачи заявления на получение гражданства необходимо прожить во Франции не менее 5 лет и сдать французский язык. экзамен, как и Грачева в прошлом году», — уточнили в статье.

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Спортсменка в 16 лет она дошла до 1/8 финала, где потерпела поражение в 3-х сетах от Мэдисон Киз, добавило издание. Она стала финалисткой одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее теннисистка Андреева вышла в третий круг британского турнира Уимблдон. Она сыграла с 11-й ракеткой мира, теннисисткой из Чехии Барборой Крейчиковой. Первый сет россиянка выиграла со счетом 6:3.