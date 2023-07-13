13 июля 2023, 12:56
Российская теннисистка Мирра Андреева решила получить французское гражданство
Tennis World USA: российская теннисистка Андреева решила получить французское гражданство
Ходят слухи, что теннисистка Мирра Андреева пытается получить французское гражданство, как недавно это сделала ее соотечественница Варвара Грачева. Об этом написало Tennis World USA, отметив, что Андреева живет и тренируется во Франции.
«Для подачи заявления на получение гражданства необходимо прожить во Франции не менее 5 лет и сдать французский язык. экзамен, как и Грачева в прошлом году», — уточнили в статье.
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Спортсменка в 16 лет она дошла до 1/8 финала, где потерпела поражение в 3-х сетах от Мэдисон Киз, добавило издание. Она стала финалисткой одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.
Ранее теннисистка Андреева вышла в третий круг британского турнира Уимблдон. Она сыграла с 11-й ракеткой мира, теннисисткой из Чехии Барборой Крейчиковой. Первый сет россиянка выиграла со счетом 6:3.
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