03 мая 2023, 19:12
Российская теннисистка Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде
Россиянкаа Вероника Кудерметова одержала победу в четвертьфинале турнира по теннису категории WTA-1000 в Мадриде. Об этом сообщило ИА «НСН».
Российская теннисистка победил американку Джессику Пегулу. Матч длится около двух часов. Она завершилась со счетом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу Кудерметовой.
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В полуфинале россиянка встретится с победительницей матча между польской теннисисткой Игой Свентек и хорватской спортсменкой Петрой Мартич.
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