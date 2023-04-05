Спорт 05 апреля 2023, 18:38 Российская шорт-трекистка Просвирнова сменит спортивное гражданство

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Российская шорт-трекистка, заслуженный мастер спорта России Софья Просвирнова сменит спортивное гражданство и продолжит профессиональную карьеру в другой национальной сборной. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на соцсети спортсменки.

В настоящее время Просвирнова находится в процессе получения датского гражданства. В своем сообщении она отметила, что ценности семьи для нее стали наравне со спортивной карьерой.

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Отмечается, что в прошлом году спортсменка вышла замуж за Виктора Торупа, который выступает за сборную Дании.