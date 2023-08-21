Спорт 21 августа 2023, 17:34 Российская шахматистка выиграла Кубок мира Россиянка Горячкина стала победительницей Кубка мира по шахматам РИА «Новости»

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Российская шахматистка Александра Горячкина завоевала Кубок мира по шахматам. В финале она обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову.

Соревнования прошли в Баку. В решающем матче шахматистки в субботу и воскресенье свели две партии вничью.

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В понедельник состоялся тай-брейк с укороченным контролем времени, в котором сильнее оказалась Горячкина. Общий счет в финале — 2,5:1,5 в пользу россиянки.

Бронзовую награду турнира выиграла гроссмейстер с Украины Анна Музычук, который переиграла китаянку Тань Чжунъи со счетом 1,5:0,5 в двух партиях.

По итогам Кубка мира Музычук и Салимова завоевали путевки на турнир претенденток, а Горячкина пробилась на него уже ранее.

Кубок мира в Баку стартовал 29 июля. Российские и белорусские шахматисты выступали на нем в нейтральном статусе, уточнил RT.

Ранее прошедший в Московской области Кубок Сергея Карякина собрал 250 участников.