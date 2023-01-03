Спорт 03 января 2023, 01:35 Российская шахматистка Костенюк решила выступать за Швейцарию Российская шахматистка Костенюк начнет играть за Швейцарию с 2024 года Pixabay

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Российская шахматистка Александра Костенюк с 1 января 2024 года будет выступать на соревнованиях под флагом Швейцарии. Об этом сообщил официальный сайт Швейцарской федерации шахмат (FSE).

Сейчас Костенюк участвует в турнирах под флагом Международной шахматной федерации (FIDE). С 2024 года спортсменка станет членом женской сборной Швейцарии. У россиянки есть швейцарский паспорт, более 10 лет она живет в браке с гражданином страны.

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Кроме того, в Швейцарии не исключили возможность ее выступлений за мужскую команду. При переходе Костенюк в швейцарскую сборную FSE выплатит Федерации шахмат России комиссию в размере 10 тысяч долларов. Однако после двухлетнего периода ожидания смена федерации обходится без выплат.

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В конце 2022 года Александра Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Она выиграла турнир, который проходил в Варшаве. В финале россиянка сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно. По итогам 11 туров Костенюк набрала девять очков и обеспечила себе победу в турнире.