Спорт 21 февраля 2023, 17:47 Российская шахматистка Александра Горячкина рассказала, почему задумывалась о смене гражданства

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Одна из самых выдающихся российских шахматисток Александра Горячкина рассказала, что думала над сменой спортивного гражданства. Об этом она рассказала изданию «Чемпионат».

По словам Александры Горячкиной, руководство Федерации шахмат России не обращало на нее внимания. Кроме того, как отметила «Политика сегодня», у нее не было никакого финансирования. К слову, у единственной из всех участников сборной.

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«От этой глобальной несправедливости у меня мелькнула мысль, о которой вы спросили. Но далеко она пока не зашла», — сказала Александра Горячкина.

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В настоящее время российская шахматистка занимает второе место в рейтинге Международной шахматной федерации.